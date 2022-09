Im kommenden Jahr soll die Entwurfsplanung für die Ortsumgehung Niedersimten beginnen. Das hat der Pirmasenser FDP-Landtagsabgeordnete Steven Wink mitgeteilt. Die 2019 begonnenen Planungen für eine Ortsumgehungsstraße sollen im Zuge der Landesstraßenneubauprojekte weiterverfolgt und finanziell durch das Land gestützt werden. ,,Ein wichtiger und sinnvoller Schritt in die gewollte Richtung, den ich sehr begrüße“, so Wink, der dankbar über die baldige Festlegung der Vorzugsvariante ist. Im Juli hatte ein Vertreter des Landesbetriebs Mobilität bei einem Bürgertreffen gesagt, dass die Detailplanung Ende kommenden Jahres fertig sein werde. Das Baugenehmigungsverfahren könne demzufolge Mitte 2024 starten und nach zwei Jahren in einer Genehmigung münden. Die Bauarbeiten selbst dürften in zwei Jahren erledigt sein, wobei die Brücke davon allein eineinhalb Jahre in Anspruch nimmt. Noch vor 2030 soll die Umgehung fertig sein.

Die Kosten für die Brücke bezifferte der Straßenbauer damals auf 19 Millionen Euro für die vom Ortsbeirat gewünschte Variante. Zwei andere diskutierte Überlegungen kämen auf 25 und 28 Millionen Euro. Die schwierige topografische Lage Niedersimtens erforderte mehrere Lösungsvarianten, die während der Vorplanung entwickelt wurden. Eine 400 Meter lange und bis zu 80 Meter hohe Talbrücke wird laut Wink notwendig. Eine Abstimmung mit Naturschutzbehörden und Vertretern der Landwirtschaft sei bereits erfolgt, die Abstimmung mit den Wasserwirtschaftsbehörden stehe hingegen noch aus.