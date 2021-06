An 37 Punkten sollen Ortsstraßen in Höhfröschen ausgebessert werden. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Ein mündliches Angebot habe Bürgermeister Gerhard Hoffmann bereits bei einer Baufirma eingeholt. Ein besonderes Problem stellten vier Gullys im Wohngebiet dar, die einige Zentimeter aus dem Boden ragen und somit zur Stolperfalle werden könnten. Neben der punktuellen Sanierung müssen also auch die Straßenabläufe tiefer gelegt werden. Das Ganze soll rund 6500 Euro kosten.