Die Windsberger wollen die Gelbe Tonne und nicht mehr die Gelben Säcke. Das beschloss der Ortsbeirat am Mittwochabend einstimmig. Da der Vertrag mit dem Dualen System Deutschland (DSD) zur Sammlung von Verpackungsmüll neu verhandelt werden muss, stellt sich für die Stadt die Frage, ob die bisherigen Gelben Säcke mit all ihren Problemen beibehalten werden, oder durch eine Gelbe Tonne abgelöst werden könnten, erläuterte Ortsvorsteherin Stefanie Eyrisch. Im Ortsbeirat wurde Zustimmung zur Gelben Tonne signalisiert, da diese nicht aufreiße und der Müll dann nicht im ganzen Dorf rumfliege, wie es ein Beiratsmitglied schilderte. Probleme sahen die Beiratsmitglieder nur wegen der Größe von 120 Litern für die Gelbe Tonne. Bestimmte Haushalte oder Gewerbebetriebe benötigten mehr Volumen. Am 14. Dezember soll das Thema im Stadtrat verhandelt werden, sagte Bürgermeister Michael Maas. Anschließend müsse noch dieses Jahr das Gespräch mit DSD gesucht werden, da die Ausschreibung schon anfang kommenden Jahres erfolgen soll.