Durch den Tod von Hans Geisler hat die SPD im Hengsberger Ortsbeirat ein Mandat verloren. Es gibt keinen Nachrücker. Der Ortsbeirat wird also künftig nur noch aus sechs Mitgliedern (CDU 5, SPD 1) bestehen, plus Ortsvorsteher. Bei der Kommunalwahl 2019 hatten die Sozialdemokraten in Hengsberg zwei Personen für den Ortsbeirat aufgestellt: Gerd Geißinger und Hans Geisler, die beide gewählt wurden. Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage informiert, verringert sich gemäß Kommunalwahlgesetz und Gemeindeordnung die gesetzliche Zahl der Ortsbeiratsmitglieder, sofern keine Nachrücker zur Verfügung stehen.