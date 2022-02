Aufgrund des Orkantiefs „Zeynep“ und der Warnung des Deutsche Wetterdienstes rät die Stadtverwaltung Pirmasens auf nicht absolut notwendige Aufenthalte in Parks, Grünanlagen, Friedhöfen und anderen Flächen mit dichtem Baumbestand zu verzichten.

Vorsorglich wird der Waldfriedhof am Freitagnachmittag ab 15 Uhr gesperrt. Ob das rund 20 Hektar große Areal mit rund 15.000 Bäumen zwischen Haseneck und Fumbach am Wochenende geöffnet werden kann, entscheidet sich am Samstag. Die Mitarbeiter des Garten- und Friedhofsamtes inspizieren am Vormittag das Gelände auf mögliche Sturmschäden. Wenn es die Situation zulässt, werden die Zugänge für Besucher geöffnet. Aufgrund der großen Unsicherheiten sind allerdings auch dann keine Einfahrten möglich.