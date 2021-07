Am Samstag, 10. Juli, findet in der Johanneskirche in Pirmasens zwischen 21 Uhr und Mitternacht die diesjährige Orgelnacht statt.

Nach den guten Erfahrungen der vergangenen Jahre bei den ersten sieben Konzerten dieser Art geht die Veranstaltung nun die achte Runde. Das Konzert bietet alle zwei Jahre im Stundentakt verschiedenen Organisten die Möglichkeit, ihr Programm den Zuhörerinnen und Zuhörern zu präsentieren. Mit von der Partie ist diesmal Johannes Fiedler, Bezirkskantor an der Schlosskirche in Bad Dürkheim, der auch eigene Werke zu Gehör bringen wird, außerdem Gernot Gölter und Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant. Es erklingen unter anderem Werke von Bach, Schütz, Riegler, Willscher und Alain. Es werden Kontaktdaten der Gäste erfasst. Anmeldung unter www.johanneskirche-pirmasens.de oder telefonisch beim Pfarramt, 06331/73280, ist erwünscht. Einlass nur für Getestete, Geimpfte und Genesene. Beim Einlass ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes unbedingt erforderlich, am Platz ebenso.