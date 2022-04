Zum 17. Mal findet am Sonntag, 24. April, um 18 Uhr eine Orgelmeditation mit Lesungen in Winzeln statt. Diesmal wird es in der katholischen Kirche Seliger Rupert Mayer sein. Der Organist Gernot Gölter und der Pastoralreferent Oliver Wagner laden ein, die Seele etwas baumeln zu lassen.

Zwischen den Textlesungen wird es in gewohnter Weise die entsprechende Musik dazu geben, die sich, wie die Texte auch, auf die entsprechende Jahreszeit beziehungsweise Kirchenjahreszeit bezieht. Diesmal ist es der erste Sonntag nach Ostern, also der „Weiße Sonntag“.

Auf ökumenischer Basis findet diese Veranstaltung einmal monatlich im Wechsel zwischen der katholischen Kirche Seliger Rupert Mayer und der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Winzeln statt. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende für die Ukraine gebeten.

Der nächste Termin ist Sonntag, 15. Mai, 18 Uhr, in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche. Als musikalischer Gast wird dann die Flötistin Claudia Blatt mitwirken.