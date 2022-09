Michael Kaufmann ist Professor für Musikwissenschaft an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg und ein international anerkannter Konzertorganist. Zudem wirkt er als Dozent in der Ausbildung von Restauratoren im Orgelbauhandwerk an der Bundesfachschule für Orgelbau in Ludwigsburg. Er ist als Orgel- und Glockensachverständiger für die Evangelische Kirche in Baden sowie europaweit tätig.

Der Organist eröffnet und schließt das Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach – mit „Alla breve in D-Dur“ beziehungsweise dem Choralvorspiel „Meine Seele erhebt den Herren“. Innerhalb dieser Klammer erwartet die Zuhörer eine Zeitreise durch die Orgelliteratur. Sie beginnt im 16. Jahrhundert mit Arnolt Schlicks „Etlicher lobgesang vnd lidlein vff die orgeln und lauten“ und führt über Kompositionen unter anderem von Mozart und Mendelssohn-Bartholdy hin zu zeitgenössischen Komponisten wie Peter Michael Hamel, dessen „Nun bitten wir den Heiligen Geist“ aus „Orgelmusik in Zeiten von Corona“ erklingen wird.

Aus dem Neckar-Odenwald-Kreis in die Pfalz

Die neue Orgel der Bartholomäuskirche wurde von dem weltbekannten Unternehmen E. F. Walcker im Jahr 1950 für die Pfarrkirche der Evangelischen Kirchengemeinde in Merchingen (Ravenstein, Neckar-Odenwald-Kreis) erbaut. Dort tat sie jahrzehntelang ihren Dienst, bis sie im vergangenen Jahr durch ein moderneres und größeres Instrument ersetzt wurde. Durch Vermittlung des Orgelbaumeisters Andreas Schiegnitz aus Grünstadt und unter der Federführung von Bernhard Baron konnte die Katholische Kirchenstiftung Hauenstein diese Orgel für die Bartholomäuskirche erwerben.

Nach kleineren Reparaturarbeiten wurde die Orgel im Januar 2022 an ihrem neuen Platz auf der Empore der Hauensteiner Kirche aufgebaut. Zu Pfingsten wurde sie eingeweiht. Bei dem Konzert am 3. Oktober soll ihr Klang nun zur Geltung kommen. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für die Erhaltung der Orgel wird gebeten.