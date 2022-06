Am Pfingstmontag, 6. Juni, 19 Uhr, gastiert Domkantor Joachim Weller in der Katholischen Pfarrkirche in Dahn. Das Konzert ist ein Programmpunkt der Dahner Sommerspiele.

Joachim Weller stammt aus Steinebach/Sieg im Westerwald. Ab 1998 erhielt er Klavierunterricht in Aachen. Mit zwölf Jahren nahm er den ersten Orgelunterricht. Im Dezember 2004 wurde Weller mit dem Förderpreis für junge Musiker der Arndt-Adorf-Stiftung in Betzdorf/Sieg ausgezeichnet. Von 2005 bis 2009 war er Jungstudent an der Hochschule für Musik und Tanz Köln im Fach Orgel. Derzeit studiert er in Köln im Masterstudiengang Kirchenmusik sowie Musik auf Lehramt. Regelmäßige Orgelkonzerte, auch im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz, ergänzen seine musikalische Ausbildung. Von 2010 bis 2014 wirkte er als Organist und Chorleiter in der Pfarrei St. Marien in Hachenburg im Westerwald, von Januar 2014 bis August 2015 leitete er den Kammerchor Kettwig. Von Februar 2014 bis August 2015 war er musikalischer Assistent von Domkapellmeister Eberhard Metternich am Hohen Dom zu Köln.

Weller, seit September 2015 Domkantor am Kaiser- und Mariendom zu Speyer, wird, wie es zu Pfingstmontag in Dahn Tradition ist, die Klais-Orgel in der Kirche St. Laurentius erklingen lassen. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Tourist-Information Dahner Felsenland, Telefon 06391 9196222, www.dahner-felsenland.net, außerdem unter www.rheinpfalz.de/ticket beziehungsweise beim RHEINPFALZ-Ticket-Service, 0631 37016618, und an der Abendkasse.