Einen Abend mit geistlicher Musik vom Barock bis zur Moderne präsentierte Dan Zerfaß bei seinem Orgelkonzert in der katholischen Kirche St. Laurentius in Dahn.

Zum Auftakt stimmte Dan Zerfaß sein Publikum mit dem „Magnificat primi toni“, BuxWV 203, von Dietrich Buxtehude (1637-1707) ein. Das luzide Thema in kunstvoller, dabei stets transparenter Mehrstimmigkeit klang zunächst als liedhaft einfacher Choral, dann in mit Umspielungen ausgeschmückten Variationen, in denen die verschiedenen Register der Orgel bestens zur Geltung kamen und den wechselnden Charakter des Werkes zum Ausdruck brachten.

Eine zeitgenössische Reflexion über die Gregorianik stellte der Musiker, der aktuell als Domkantor an St. Paul in Worms tätig ist, mit „Veni creator spiritus“ aus „12 Choralvorspiele über gregorianische Gesänge op. 8“ von Jeanne Demessieux (1921-1968) vor. Ruhig und meditativ entfaltete sich das Choralthema in einem breiten, flächig bewegten Klangbild.

Meditativ und verinnerlicht

Festliches Barock gestaltete der Gast aus Worms mit dem Concerto G-Dur von Johann Gottfried Walther (1685-1748). Nach einem beschwingten Preludio fesselte ein langsames Adagio mit warmen, dunklen Farben. Das liedähnliche Thema spielte Dan Zerfaß mit innigem Ausdruck, sehr meditativ und verinnerlicht. Sich wiederholende Motive, die sich fast ins Wort zu fallen schienen und sich zu einem regen Dialog entwickelten, prägten das schnelle Ritornell. Den malerischen Farbenreichtum ließ Dan Zerfaß in seinem sehr introvertierten Spiel immer wieder hervortreten, in plastischen Konturen formte er eine Geschichte ohne Worte in einem tönenden Relief. Innig, fast liedhaft, hoben sich die warm überhauchten Themen daraus hervor und ließen einen meditativen Moment jenseits von Raum und Zeit entstehen.

Dann änderte sich der Charakter des Werkes abrupt, in schnellem Fluss kam Aufbruchstimmung auf. Vorwärtsdrängende Impulse prägten das Thema, das in der barocktypischen Fortspinnungsmotivik immer wieder wie ein helles Fanal aus den schnellen figurierenden Umspielungen hervorleuchtete. Nach einem nachdenklichen, wie suchenden Moment des Innehaltens brachen sich wieder kraftvolle Themen Bahn, die in einen farbenreichen Dialog zueinander traten. Mit einem lebhaften Thema in hellen Farben und jubilierendem Ausdruck klang das Konzert in dieser sehr souveränen Gestaltung aus.

Feiner Klangschleier

Machtvoll, dabei aber zügig interpretierte der Organist Johann Sebastian Bachs (1685-1750) Choral „Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist“ BWV 667. Umspielungen umrankten das kraftvolle Thema, das durch seine harmonischen Rückungen manchmal sogar einen dräuenden Ausdruck annehmen konnte.

Eine ganz andere Klangwelt eröffnete sich den Besuchern in St. Laurentius mit dem Scherzo in g-moll, op. 42,2, von Marco Enrico Bossi (1861-1925). Schnelle Klänge in hellen Farben, virtuos und hauchfein wie in einem Klangschleier umspielt, schienen zunächst in sich zu kreisen. Dann traten kontrastierende Akzente in dunkleren Farben dazu, bis der thematische Fluss in sich zusammenbrach. Immer wieder setzten suchend in sich kreisende Themenfragmente ein in dieser plastischen Gestaltung, ein Thema kristallisierte sich dann fast stufenartig heraus. Dunkle Momente des Innehaltens in langen, ruhigen Liegetönen bildeten einen markanten Kontrast zu der hellen, sich um sich selbst als Zentrum drehenden Klangwelt.

Ecken und Kanten

Ätherische Klänge charakterisierten das „Ave Maria – Ave maris stellae“ von Jean Langlais (1907-1991). Prägnant setzte das Thema ein, in dunklen Umspielungen ausschattiert. Dann trat ein helles Fanal hervor, dem jedoch schnell wieder dunkle Elemente entgegentraten. So entspann sich in einem insgesamt flächig geprägten Klangbild ein Dialog zwischen einem hellen, leichten Thema und dem dunklen Ausgangsthema. Durch immer mehr anziehende Tempi entwickelte sich eine Spannung, deren Steigerungsprozess Dan Zerfaß sehr differenziert ausgestaltete; das dunkle Thema fiel dem hellen dabei immer wieder ins Wort, bevor das Lob der Gottesmutter ausklang.

In seiner Interpretation der Orgelsonate in d-moll von Johann Gottlob Töpfer (1791-1870) ließ Dan Zerfaß das Wechselspiel zwischen zwei Themen im Allegro maestoso sehr plastisch hervortreten. Auch die lyrischen Momente mit ihren warm überhauchten Farben und aufleuchtenden Akzenten des innigen Andantes hob er in subtilen Ausdrucksnuancen hervor. Die Sonate klang in einem kraftvollen Finale aus, bei dessen expressiver Gestaltung Dan Zerfaß auch vor Ecken und Kanten nicht zurückschreckte. Für den Applaus bedankte er sich mit dem humorvollen Capriccio Cucu von Johann Kaspar Kerll.