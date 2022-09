Gern gesehene Gäste in Pirmasens sind die Musiker des Bläserensembles „Eddie’s Blech“. Am Sonntag genossen knapp 60 Besucher bei freiem Eintritt das Zusammenspiel der ebenso erfahrenen wie virtuosen Klangkünstler mit Gernot Gölter an der Orgel der Pirminiuskirche. Wuchtig schallte gleich zu Beginn Richard Strauss’ feierlicher Einzug für Orgel und Blechbläser von der Empore, ehe Gölter mit einem ersten Orgelsolo, in dem passenderweise das Trompetenregister im Mittelpunkt stand, aufhorchen ließ. Joachim Braun und Daniel Reiter an den Trompeten, die Hornisten Peter Arnold und Wolfgang Immetsberger, Posaunist Markus Immetsberger und Hans Joachim Früh an der Tuba begeisterten das Publikum mit einem Programm, das Kompositionen aus der Klassik ebenso einschloss wie moderne Werke und so einen kurzweiligen Einblick in verschiedenste Epochen ermöglichte.