Am Donnerstag, 25. Juni, 19.30 Uhr, findet in der Alexanderskirche Zweibrücken findet nach Monaten wieder einmal ein Orgelkonzert statt. Damit möchte Bezirkskantor Helge Schulz für „die Bewahrung vor Corona“ danken. Zum Gedenken an die vielen Menschen in aller Welt, die von der Krankheit betroffen waren oder sind, wird Dekan Peter Butz einige Worte sprechen. Es erklingen Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach (Passacaglia c-Moll), Heinrich von Herzogenberg, César Franck und Louis Vierne (Carillon de Westminster). Um auch Menschen, die durch Corona in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, den Besuch des Konzertes zu ermöglichen, ist der Eintritt frei. Am Ausgang werden Spenden erbeten. Es besteht Maskenpflicht, und Personen, die nicht zum gleichen Haushalt gehören, müssen die vorgeschriebenen Abstände einhalten.