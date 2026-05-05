Eine Viererbande soll es auf Wertsachen älterer Menschen abgesehen haben. Ein 38-Jähriger musste sich nun wegen schweren Bandendiebstahls vor Gericht verantworten.

Im November 2024 erlebte ein älteres Ehepaar in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben einen Diebstahl in den eigenen vier Wänden. Der inzwischen 82-jährige Ehemann berichtete vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Pirmasens: Er habe den Bürgersteig vor dem Haus gereinigt, als ihm ein Mann einen Zettel hingehalten habe. Darauf habe gestanden, er sei arbeitslos, habe Kinder und bitte um Geld. Er habe dem Mann zehn Euro gegeben, sagte der Zeuge. Dann habe der Mann, der nur schlecht Deutsch sprach, angeboten, mitzuhelfen.

Der Hausbesitzer nahm den Unbekannten mit ins Haus und zeigte ihm den Garten, wo der Mann helfen könne. Plötzlich sei ein zweiter Mann im Haus aufgetaucht und habe seine damals 78-jährige – inzwischen verstorbene – Frau in der Küche bedrängt: Sie solle ihm einen Mistelzweig für 20 Euro abkaufen. Er habe die Männer daran erinnert, dass er ihnen bereits zehn Euro gegeben habe, und sie aufgefordert zu gehen – was sie auch getan hätten.

Angeklagter räumt die Tat ein

Einige Tage später habe seine Frau Schmuck anziehen wollen, den sie in einer Schachtel auf dem Klavier im Wohnzimmer aufbewahrt habe. Doch die Schatulle sei leer gewesen. Daraufhin hätten sie Anzeige erstattet. Der 82-Jährige vermutete, dass die Wohnungstür nicht ganz geschlossen gewesen sei, nachdem der Mann das Haus betreten habe. Er ergänzte, auf der Straße habe er allerdings keine weitere Person gesehen.

Kurze Zeit später stellte die Polizei einen Teil des bei dem Senior entwendeten Schmucks sicher und gab ihn zurück. Nach Angaben des Zeugen fehlten jedoch noch vier Stücke im geschätzten Wert von 1200 Euro. Die Staatsanwaltschaft ging in der Anklage davon aus, dass sich neben dem Angeklagten drei weitere Personen zur Begehung von Diebstählen zusammengeschlossen hätten; eine davon habe Schmiere stehen sollen.

Der Angeklagte räumte die Tat vor Gericht ein. Zu den Einzelheiten schwieg er. Nach eigenen Angaben habe er weder einen Schulabschluss noch eine Ausbildung. Er habe nur vier Klassen lang die Schule besucht, sagte er. Danach habe er auf Baustellen in Rumänien und Deutschland gearbeitet. Seit 2017 pendle er zwischen den beiden Ländern. In Rumänien habe er eine Frau und fünf Kinder. Dort habe die Familie von Sozialhilfe, Kindergeld sowie vom Sammeln und Verkauf von Holz und Kartoffeln gelebt. Für seinen Sohn habe er in Ansbach ein Auto gekauft – selbst habe er keinen Führerschein. Zuletzt habe er in Mannheim gearbeitet; er und andere Landsleute seien dort am Bahnhof abgeholt worden. Pro Tag habe er 80 Euro bekommen und im Auto geschlafen.

Richter: Angeklagte Tat nur die Spitze des Eisbergs

Das Schöffengericht verurteilte den 38-Jährigen wegen schweren Bandendiebstahls zu zwei Jahren und einem Monat Haft – wie von der Staatsanwaltschaft gefordert. Die Staatsanwältin sagte, die Bande sei „sehr gut organisiert“ gewesen, sodass der Diebstahl zunächst nicht aufgefallen sei. Die Täter hätten eine „Überforderungssituation“ ausgenutzt. Verteidiger Thomas Stumpf betonte, sein Mandant habe „die Tat aus Armut“ begangen und versucht, mit dem Geld die Familie zusammenzuhalten.

Der Vorsitzende Richter Alexander Kolb hielt dem 38-Jährigen vor, er habe seit 2017 durchgängig Straftaten begangen (sechs Eintragungen), stets Diebstähle, und sei bereits zweimal in Haft gewesen. Die angeklagte Tat sei nur die Spitze des Eisbergs, sagte Kolb. Dass die Beute teilweise gefunden worden sei, sei Zufall gewesen. Er kündigte an, dass die laufende einschlägige Bewährung, unter der der Angeklagte die Tat begangen habe, widerrufen und er länger in Haft bleiben werde. Wenige Tage zuvor sei der Angeklagte zudem vom Amtsgericht Ansbach zu einer Freiheitsstrafe von über zwei Jahren verurteilt und inhaftiert worden, war vor Gericht zu hören. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.