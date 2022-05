Künftig überwacht das Ordnungsamt den fließenden Verkehr in der Pirmasenser Fußgängerzone. Eine erste Kontrolle fand bereits am Montag statt. Dabei wurden mehrere E-Scooter und Fahrzeuge beanstandet.

Die Befugnisse zur Überwachung hat das rheinland-pfälzische Innenministerium der Behörde nach einem Antrag der Stadtverwaltung übertragen. Bisher konnte der Außendienst des Ordnungsamtes nur auf gemeinsamen Streifen mit der Polizei entsprechend tätig werden, nicht aber alleine. Beigeordneter Denis Clauer erhofft sich, dadurch wirksamer als bisher bei Verstößen durchgreifen zu können. Die Fußgängerzone stelle einen besonders geschützten Bereich dar, in dem die Bürger in der Regel nicht mit Fahrzeugverkehr zu rechnen hätten, so Clauer. Deshalb seien die Fußgänger besonders gefährdet, wenn Rad-, Roller- oder Autofahrer hier ordnungswidrig unterwegs seien.

Regelmäßig kommt es laut Clauer zu massiven Beschwerden über rechtswidrige Benutzungen der Fußgängerzone, insbesondere durch Kraftfahrzeuge. Vielfach würden die Einfahrtszeiten nicht eingehalten, teilweise komme es wegen des rücksichtslosen Verhaltens von Verkehrsteilnehmern sogar zu gefährlichen Situationen. Unverständnis rufe oftmals auch die undisziplinierte Fahrweise von Radlern hervor.

Erste Bußgelder verhängt

Am Montag hat das Ordnungsamt eine erste Kontrolle in der Fußgängerzone durchgeführt. Dabei wurden innerhalb von zwei Stunden vier E-Scooter und sechs Kraftfahrzeuge beanstandet, weil sie die Fußgängerzone außerhalb der zugelassenen Einfahrtzeiten befahren hatten. Ein Fahrzeug war zudem entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Die Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe jeweils 55 Euro. Außerdem wurden drei Radfahrer beanstandet, weil sie unzulässig die Fußgängerzone befuhren. Hier wird ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro fällig.