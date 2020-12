Zum bevorstehenden Jahreswechsel informiert die Stadtverwaltung Pirmasens über die geltenden Regelungen für Silvester und Neujahr. Ziel sei es, Menschenansammlungen zu verhindern, damit die Ausbreitung des Corona-Erregers wirksam einzudämmen und die ohnehin stark beanspruchten Krankenhäuser und Notfallambulanzen zu entlasten.

„Die Corona-Lage ist weiterhin sehr ernst“, sagt Oberbürgermeister Markus Zwick. Das Landesuntersuchungsamt habe für Pirmasens zuletzt einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von knapp 241 errechnet. Daher appelliert Zwick erneut mit Nachdruck an die Umsicht und Vernunft der Pirmasenser: „Jede und jeder Einzelne muss hier für sich und andere Verantwortung übernehmen. Wir müssen alle unseren Beitrag dazu leisten, um gerade unserer besonders gefährdeten Mitbürger zu schützen.“ Ziel der Corona-Regelungen für Silvester und Neujahr sei es, Menschenansammlungen zu verhindern, damit die Ausbreitung des Corona-Erregers wirksam einzudämmen und die aufgrund der Pandemie ohnehin stark beanspruchten Krankenhäuser und Notfallambulanzen zu entlasten.

Sperrstunde in Silvesternacht

Auch in der Silvesternacht, 31. Dezember, gelten nach Angaben der Stadtverwaltung in Pirmasens die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen. In der Zeit von 1 bis 5 Uhr am Folgetag sei es nicht gestattet, sich ohne triftigen Grund im öffentlichen Raum aufzuhalten. „Auf der Straße mit Nachbarn Sekt trinken und Raketen abfeuern ist deshalb in diesem Jahr nicht möglich“, sagt OB Zwick. Private Feiern und Treffen seien lediglich mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten möglich. Kinder der jeweiligen Haushalte bis einschließlich 14 Jahre zählen nicht zu dieser Begrenzung. Angesichts der anhaltend hohen Zahl an Neuinfektionen in Pirmasens werde jedoch dringend empfohlen, auf Feiern im privaten Raum zu verzichten.

Bußgelder von bis zu 25 000 Euro

Der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum sei grundsätzlich untersagt. Darüber hinaus sei aufgrund der in Pirmasens gültigen Allgemeinverfügung der Verkauf von alkoholischen Getränken in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr untersagt. Für Kontrolle und Durchsetzung der Maßnahmen zum Infektionsschutz im öffentlichen Raum sei in allererster Linie das Ordnungsamt der Stadt Pirmasens zuständig. Die Einhaltung der Regelungen werde – auch in der Silvesternacht – durch den kommunalen Vollzugsdienst und die Polizei Pirmasens kontrolliert werden. Bei Zuwiderhandlung drohen Bußgelder von bis zu 25.000 Euro, so die Stadtverwaltung, die nicht zuletzt auf das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern hinweist.