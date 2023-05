Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Orchester der Pirmasenser Volkshochschule wird 75 Jahre alt und feiert dieses Ereignis mit einem Jubiläumskonzert am 13. Mai im Forum Alte Post. Als es gegründet wurde, lag Pirmasens noch in Trümmern. Was von Beginn an Ziele des Ensembles waren, soll sich auch beim Jubiläumskonzert zeigen.

Am 15. Februar 1947 konnte man in einer Zeitungsanzeige lesen: „Die Volkshochschule Pirmasens plant im Rahmen ihrer allgemeinen schulischen Arbeit, auch die Gründung eines Orchesters vorzunehmen.