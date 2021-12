Fußball-Landesligist SG Eppenbrunn startete mit den drei Trainern Florian Opitz, Mounir Rabahi und Christian Zarbel in die Saison. Opitz wird ab sofort „nur“ noch als Spieler zur Verfügung stehen. „Wir sind ja jetzt in der Abstiegsrunde gelandet und ich will selbst mithelfen, dass wir die Klasse halten. Ich will mir eine Last von den Schultern nehmen, mich körperlich fit machen und mich ganz auf die Spiele konzentrieren“, begründete Opitz seinen Entschluss. Vorstand und die verbleibenden Trainer seien einverstanden. Gespräche über ein mögliches Engagement als Trainer beim Ligarivalen TSC Zweibrücken ab der kommenden Saison bestätigte Opitz. „Das wird im neuen Jahr entschieden“, sagt Opitz. Für die Abstiegsrunde hat die SGE noch eine Verstärkung an Land gezogen. Vom TSC Zweibrücken kommt der in Eppenbrunn wohnende Noel Weis.