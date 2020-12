Landesligist SG Eppenbrunn geht mit seinem aktuellen Trainerduo auch in die neue Saison 2021/22. „Florian Opitz bleibt Cheftrainer. Mounir Rabhi ist wie bisher Co-Spielertrainer. Zudem haben bis auf Ionut-Cosmin Tatar auch alle Spieler für die neue Saison zugesagt“, informiert SGE-Spielleiter Markus Reich. Tatar wechselt in der Winterpause zurück zu den Sportfreunden Bundenthal. „Dort wurde ihm ein Arbeitsplatz vermittelt. Das geht absolut vor. Da legen wir keine Steine in den Weg. Das haben wir mit Bundenthal so vereinbart“, erklärt Reich. Eppenbrunn liegt zur Pause in der Südstaffel der Landesliga mit neun Punkten aus fünf Spielen (drei Siege) auf Platz vier.