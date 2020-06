Blumen, Kerzen und ein Foto erinnern in der Pirmasenser Blümelstalstraße an den 39-Jährigen, der dort in der Nacht zum Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben kam. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat am Mittwoch das vorläufige Obduktionsergebnis mitgeteilt. Demzufolge starb der Mann an einem Schädelhirntrauma und hochgradigem Blutverlust. Ein betrunkener 51-Jähriger war zuvor entgegen der Fahrtrichtung in der Einbahnstraße unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Gruppe, die vor der Kneipe „Hoepfner Pilsstube“ auf ein Taxi wartete. Dabei starb nicht nur der 39-Jährige, sondern es wurden auch sechs Menschen schwer verletzt. Einem von ihnen musste in der Homburger Uniklinik ein Unterschenkel amputiert werden. Gegen den 51-jährigen Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Der Mann befindet sich in einer psychiatrischen Einrichtung. Er ist den Angaben der Staatsanwaltschaft Zweibrücken zufolge noch nicht vernehmungsfähig.