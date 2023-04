Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Pirmasenser Walhalla ist eines der wenigen Kinos in der weiteren Region, in dem in den vergangenen Jahren Live-Übertragungen aus der New Yorker Metropolitan Opera (Met) zu sehen waren. Ob es damit in der kommenden Saison weitergeht, will Kino-Betreiber Theodor Sieber Ende des Monats entscheiden.

Die Corona-Pandemie hat auch vor dem New Yorker Opernhaus nicht Halt gemacht. So gab es aufgrund des Lockdowns keine Vorstellungen mehr, die hätten übertragen werden können. Met und Kinos verlegten