Das Burg Lemberg Open-Air findet am 2. und 3. September um 21 Uhr seine Fortsetzung. Mit den Music Monks und Alex im Westerland ist absolute Party-Musik angesagt.

2016 und 2018 haben die Music Monks mit schweißtreibenden Konzerten auf der Burgruine Lemberg die Fans begeistert. Gegründet 2010 als Deutschlands erste und bis dato einzige Seeed-Tribute-Band überzeugen die Mönche in Clubs und bei Open-Air-Konzerten gleichermaßen. Das beantwortet die Frage, ob das Land auf ein solches Projekt noch gewartet hat. Legt man die zahlreichen Buchungen der Formation zugrunde ist es wohl so.

Das mehr als zweistündige Programm der Mönche zeigt stets das Bild von ausgelassen tanzenden Menschenmassen vor der Bühne. Genau wie beim Original stehen bei den Music Monks elf professionelle und leidenschaftliche Musiker im Line-Up. Eine fett groovende Instrumentalsektion bildet hierbei das massive Fundament für die dreiköpfige Frontreihe, die sich beim sogenannten Shouten genau so wenig schenkt wie bei dreistimmigen Passagen. Die Music Monks bewegen sich insgesamt sehr nahe am Original, sie kommen am Freitag, 2. September.

Die-Ärzte-Tribute-Bands gibt es viele, ebenso wie Die-Toten-Hosen-Tribute-Acts. Gruppen, die ausschließlich die besten Lieder beider Bands spielen, gibt es dagegen kaum welche. Das Quartett Alex im Westerland gibt am Samstag, 3. September, 21 Uhr, sein Konzertdebüt in Lemberg und gehört zu eben dieser seltenen Spezies. Das Programm besteht aus den größten Hits der beiden Punkrock-Urgesteine. Die Frankfurter verstehen es spielend, die Stimmung zum Kochen zu bringen. Sie legen auch großen Wert darauf, Zuschauer mit einzubeziehen und sie zum Bestandteil der Show zu machen. Bei aller Partytauglichkeit liegt ein Schwerpunkt der erfahrenen Musiker auf einer anspruchsvollen und klanglich authentischen Performance. Dabei kommen Ärzte-typische mehrstimmige Gesänge und Hosen-typische Gitarrensoli zum Einsatz.

Info

Tickets für je 17 Euro gibt es bei pfalzshow.de/shop, soweit vorhanden, auch noch an der Abendkasse ab 19 Uhr, Info: openair-lemberg.de.