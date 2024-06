Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet am Samstag, 29. Juni, die zweite Auflage des Freiluft-Kinoerlebnisses am Eisweiher statt. Filmliebhaber können ihre Stühle aufklappen, ihre Decken ausbreiten und in der Nähe der Bolzplätze ein besonderes Kinofeeling erleben.

Bei der zweiten Auflage der Kinoaktion unter freiem Himmel wird am Samstag, 29. Juni, der Film „Jumanji: The Next Level“ aus dem Jahr 2019 gezeigt. Als Spencer (Alex Wolff) verschwindet, ist Martha (Morgan Turner) schnell klar: Der Junge, in den sie sich einst verliebte, der aber nun doch nur noch ein guter Freund ist, ist erneut im Videospiel Jumanji gelandet. Gemeinsam mit dem Footballspieler Anthony „Fridge“ Johnson (Ser'Darius Blain) will sie ihn retten und erneut in das Spiel eintauchen. Doch leider landen dabei auch Spencers Großvater Eddie (Danny DeVito) und dessen Kumpel Milo (Danny Glover) in der wundersamen Welt von Jumanji. Während Martha nun wieder im Körper von Bad-Ass-Kämpferin Ruby Roundhouse (Karen Gillan) steckt, wird das Abenteuer dadurch erschwert und gefährlicher, dass die Senioren als Abenteurer Dr. Smolder Bravestone (Dwayne Johnson) sowie Zoologe und Waffenspezialist Mouse Finbar (Kevin Hart) nicht gerade eine große Hilfe sind. Auch Fridge muss sich erst einmal daran gewöhnen, nun den dicken Bauch von Kartograf Shelly Oberon (Jack Black) zu haben.

Los geht es bei Einbruch der Dunkelheit gegen 21.30 Uhr. Die Gäste werden gebeten, Essen und Trinken sowie Sitzgelegenheiten (Stuhl, Kissen, Decke) selbst mitzubringen und nach Filmende ihren Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. Bei Regen fällt das Open-Air-Kino ersatzlos aus.