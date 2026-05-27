Auch in diesem Jahr wird es in Pirmasens einen Abend für Filmliebhaber unter freiem Himmel geben: Am Samstag, 13. Juni, wird das Gelände am Eisweiher zum Freiluftkino.

„Das ist letztes Jahr extrem gut angekommen – bei Kindern und bei den Eltern“, sagt Julia Göttmann, die sich beim Stadtmarketing um die Organisation des Open-Air-Kinos kümmert. Sie ergänzt: „Mit ,Mufasa: Der König der Löwen’ können wir einen relativ neuen Film zeigen.“ Die Realverfilmung aus dem Hause Disney kam erst im Dezember 2024 in die Kinos.

Los gehen soll es, sobald es dunkel wird. „Gegen 21.30 Uhr“, schätzt Göttmann. Um die Kinostimmung abzurunden, wird Oliver Vafiadis von Vabo Popcorn anbieten.

Julia Göttmann hofft auf viele Besucher, im vergangenen Jahr seien es mehrere Hundert gewesen. „Wir werden vorher noch gezielt Flyer an Schulen verteilen“, kündigt sie an. Der Eintritt ist frei. Bei Regen fällt das Open-Air ersatzlos aus.