Am Samstag, 23. Juli, startet um 18 Uhr ein neues Open Air mit dem Titel „It’s Summer“ auf dem Parkplatz des Pirmasenser Musikclubs Quasimodo.

Neben Food-Trucks, Getränkestand und Eiswagen sorgen Musiker aus der Umgebung für hochklassige Unterhaltung. Los geht’s um 18 Uhr mit dem Pirmasenser Gitarrenvirtuosen Manuel Bastian. Er gewann 2010 Yamaha’s Six String Theory Contest in der Sparte Bester Rockgitarrist in Santa Monica (USA) mit seinem Youtube-Beitrag, dem selbst komponierten Gitarren-Instrumental „Purple Leaves“. Bastians Programm umfasst Eigenkompositionen und Coversongs.

Jan-Luca Ernst, bekannt aus der Fernsehshow „The Voice of Germany“, übernimmt ab 20 Uhr mit seiner Band. Bemerkenswert ist das Konzept: Durch Sponsorengelder werden alle Fixkosten wie Ausgaben für Werbung, Bühne, Ton- und Lichttechnik ausgeglichen. So ist es möglich, dass die Bands gerechte Gagen für ihre Auftritte erhalten. Das ist Jan-Luca Ernst, dem Initiator der Veranstaltung, besonders wichtig: „Während der Pandemie wurden nahezu alle Auftritte abgesagt. Da auch die Veranstalter coronabedingt massive Einbußen hatten, fällt es ihnen schwer, die Bands fair zu bezahlen. Wir Musiker stehen abends mehrere Stunden auf der Bühne. In unseren Gigs steckt aber auch sehr viel Vorbereitungszeit, teures Equipment und so weiter“ Durch das Sponsorenkonzept gehen die Einnahmen durch Tickets komplett an die Musiker.

Die Dara Group stellt als Veranstalter nicht nur das Außengelände zur Verfügung, sondern öffnet ab 22 Uhr die Türen des Quasimodo, damit DJ El1 bei der After-Show-Party einheizen kann.

Schon jetzt laufen die Planungen für 2023, wo das Open Air mit deutlich mehr Bands auf zwei Tage erweitert werden soll.

Info

Karten gibt es für zwölf Euro unter quasimodo-ps.de/event/67 und an der Abendkasse. Mehr zum Open-Air steht auf ps-summer.de.