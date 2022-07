Pirmasens hat wieder ein Open-Air: Die Kultur-Initiative Paulus (Kupa) engagierte fünf Bands für ihr dreitätiges Festival von 8. bis 10. Juli.

Mitte 2021 schlossen sich Mitglieder des Presbyteriums der Paulus-Kirchengemeinde und Kulturschaffende der Pirmasenser Musikerszene zur Kulturinitiative Paulus (kurz Kupa) zusammen. Nachdem die Organisatoren erfolgreich kleinere Konzerte im Kirchensaal veranstalten konnten – unter anderem begeisterte das Simon&Garfunkel-Duo Graceland – wurde nun ein mehrtägiges Open-Air auf die Beine gestellt. Vier Sechstel des Kupa-Teams bringt schließlich jahrelange Erfahrung von Konzerten aus dem ehemaligen Livemusik-Club Z1 mit an die neue Wirkungsstätte.

Das Festivalgelände liegt im Winzler Viertel: Zwischen Arnulf- und Maria-Theresien-Straße liegt idyllisch die grüne Oase der Paulusgemeinde. Ein alter Baumbestand umsäumt das leicht abfallende Wiesengelände, das locker Platz für Hunderte Besucher bietet und eine uneingeschränkte Sicht auf die Bühne gewährleistet. Diese wird am Fuße der Grünfläche auf einem gepflasterten Platz errichtet, der an ein Amphitheater erinnert. Zahlreiche Verkaufsstände für Speisen und Getränke sind eingeplant.

Das Programm

Eröffnet wird das Festival am Freitag, 8. Juli um 19 Uhr von der einheimischen jungen Band Rough Mix, welche Cover-Hits aus den Genres Pop, Rock, Jazz & Soul interpretiert. Gegen 21.15 Uhr wird die pfälzisch/saarländische Formation Bixi Chicks um das renommierte Gesangstandem Donniele Graves (The Original USA Gospel Singers) und Dennis Köhler (Deep Green Sunset) übernehmen. Auf dem Programm steht Soul, Pop & Rock.

Die Palatinate Brothers Band spielt am 9. Juli beim Kupa-Festival. Foto: Band/gratis

Der Samstag startet ab 19 Uhr mit der relativ neuen Palatine Brothers Band um die Pirmasenser Sänger-Legende Ralf „Maxa“ Maxstadt. Ihr Motto lautet „More than Blues“. Danach serviert etwa um 21.15 Uhr eine Foreigner-Tributeband Band aus Kaiserslautern feinsten AOR-Sound: Cold As Ice sind weit über Rheinland-Pfalz hinaus sehr beliebt und für ihre immens authentischen Konzerte auch in „Bärmesens“ bestens bekannt.

Spielen ebenfalls am 9. Juli: Cold As Ice aus Kaiserslautern, hier Ende 2019 im Z1 Pirmasens. Foto: Peter Schneider

Sonntag Open-Air-Gottesdienst mit Livemusik

Am Sonntag, 10. Juni, ist bereits um 9 Uhr Einlass, eine Stunde später spielt bereits die Blaskapelle Lemberg. Hierauf folgt ein Auftritt des Pirmasenser Quintetts The Rocking Tones ab 12 Uhr. Die stilistischen Wurzeln der Band um Lead-Sänger und Gitarrist Patric Schwab liegen im Rock’n’Roll und Rockabilly inklusive Elementen aus Ska, Swing, Punk und Pop. Ab 14 Uhr gibt es den Abschluss des Festivals mit einem Gottesdienst unter Begleitung besagter Band. Diese wird die Gottesdienst-Lieder in rockiger Manier interpretieren.

Info

Der Eintritt zum Festival kostet Freitag und Samstag jeweils zwölf Euro an Abendkasse oder zehn Euro + Gebühr im Vorverkauf. Am Sonntag ist der Eintritt frei. Karten gibt es bei Sam’s Weingalerie, Höfelsgasse 6, Pirmasens. Mehr zum Festival und zu den Bands steht auf der Seite kupa-ps.de.