Zapek Vorgeschichte liegt weitgehend im Dunkeln. Der 2010 geborene, kastrierte Rüde stammt entweder aus Polen oder aus der Ukraine, lebt jetzt aber im Pirmasenser Tierheim, möchte aber dort nicht auf Dauer bleiben.

Zapek zeigt sich im Tierheim als netter, etwas kauziger älterer Herr. Einzig Futter ist ihm sehr wichtig und da versteht er leider auch nur wenig Spaß. Eine Vermittlung zu kleinen Kindern schließen die Betreuer deshalb aus. Schön wären hundeerfahrene Menschen, denn bei klarer Führung ist er anlehnungsbedürftig und sehr verschmust. Die Sympathie mit anderen Hunden müsste im Einzelfall getestet werden. Zapek ist ein angenehmer Gassipartner und geht auch wirklich gerne laufen. „Wir hoffen sehr“, so seine Betreuer im Tierheim, „dass wir für den süßen Opi Zapek ein schönes, letztes Zuhause finden“.

Wer Zapek gerne kennenlernen möchte, meldet sich bitte vorab im Tierheim und vereinbart einen Termin. Das geht am besten schriftlich unter Angabe einer Rückrufnummer, telefonisch unter 06331 65977 oder per Mail an anfragen@tierheim-pirmasens.de.