Seit Mittwoch, kurz vor 8 Uhr, läuft die Online-Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen in der Zentralen Impfstelle, die ab Dienstag, 30. November, in der Messehalle 6C in Pirmasens eingerichtet ist. Das System hielt dem ersten Andrang stand, die Terminliste füllte sich rasch. Wer sich zum Boostern einträgt, sollte im Bemerkungsfeld auf der Anmeldeseite das Datum der zweiten Impfung eingeben. Eine Auffrischungsimpfung ist derzeit frühestens fünf Monate nach der zweiten Impfung möglich. Handelt es sich bei der Impfung um eine Zweitimpfung, so ist das Datum der Erstimpfung anzugeben.

Wer sich für einen Termin zur Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung eingetragen hat, erhält eine Mail mit einem Link, über den man den Termin bestätigen muss. Erst dann erhält man per Mail die Rückantwort der Impfstelle mit dem bestätigten Impftermin.

Wer keine Möglichkeit hat, einen Termin über das Internet zu buchen, kann das auch telefonisch erledigen. Unter der Telefonnummer 06331 533206 werden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr Termine vergeben.

Die Zentrale Impfstelle ist montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung vor Ort ist nicht möglich. Besucher werden gebeten, neben dem Personalausweis den Impfpass sowie die Versichertenkarte mitzubringen.

Eine Stunde Zeit zum Impfen einplanen

Die Abläufe in der Zentralen Impfstelle entsprechen denen des bisherigen Landesimpfzentrums. Die einzelnen Schritte, die beispielsweise das Fiebermessen und die Anmeldung umfassen, sind auf mehrere Stationen verteilt. Nach einer Zugangskontrolle über den Eingang Ost erfolgen in Halle 6C die Anmeldung sowie das Ausfüllen von Impf- und Berechtigungsdokumenten. Aus dem geschützten Wartebereich heraus werden die Personen im Gespräch mit Medizinern aufgeklärt. Nach dem Impfen werden die Personen für eine Viertelstunde beobachtet, bevor sie ihre Unterlagen erhalten und die Zentrale Impfstelle verlassen können. Die Verweildauer vom Einlass bis zum Verlassen wird voraussichtlich weniger als eine Stunde betragen.