Die Berliner Gruppe ist für das erste Konzert in Pirmasens nach dem Lockdown gebucht.

Der Pirmasenser Kulturdezernent Denis Clauer geht davon aus, dass der Lockdown nach dem Motto „kurz und schmerzhaft“ am 1. Dezember endet und das kulturelle Leben danach wieder hochgefahren werden kann. Das würde bedeuten, dass auch das Konzert der A-Cappella-Band Onair wie geplant am Samstag, 5. Dezember, 19 Uhr, in der Festhalle stattfinden kann – unter welchen Einschränkungen und vor welcher Besucherzahl auch immer.

Einen Eindruck von der Gruppe kann man sich Anfang November – der genaue Termin steht noch nicht fest – in der Casting-Show „The Voice of Germany“ des Fernsehsenders ProSieben verschaffen. Dann wird in einer Aufzeichnung gezeigt, wie sich Onair in den sogenannten Battles geschlagen hat. In der ersten Runde hat die Gruppe, die als erste A-Cappella-Band an dem Wettbewerb teilnimmt, am 8. Oktober die Gunst der Jury mit Nico Santos, Mark Forster, Rea Garvey, Samu Haber, Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß für sich gewonnen.

„So This Is Christmas“ heißt das Weihnachtskonzert von Onair. Dafür haben André Bachmann (Tenor), Kristofer Benn (Bass), Marta Helmin (Sopran), Jennifer Kothe (Sopran) und Patrick Oliver (Beatbox, Bariton) einige der schönsten klassischen Weihnachtslieder wie „Ave Maria“, „Es ist ein Ros’ entsprungen“ oder „Maria durch ein Dornwald ging“ mit Pop-Klassikern wie „Wonderful Christmas Time“ und modernen X-Mas-Songs wie „Last Christmas“ und „Driving Home For Christmas“ gemischt, neu arrangiert, zum Teil sehr frei interpretiert oder in ein gänzlich neues Gewand gepackt und so eine eigene bis eigenwillige Onair-Version der Songs geschaffen.

Das Album zur Tour ist ebenfalls unter dem Titel „So This Is Christmas“ – einer Songzeile aus dem John Lennon & Yoko Ono-Song „Happy Christmas (War Is Over)“ – erschienen. Der Albumtitel, der eine klare politische Botschaft enthält, ist das Herzstück des Bühnenprogramms.

