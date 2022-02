Am Samstagvormittag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Südwestpfalz weitere 145 positive Corona-Testergebnisse übermittelt. Damit gelten derzeit 2415 Menschen als mit dem Coronavirus infiziert. Die Betroffenen leben in Pirmasens 649 (18 neue Fälle), in Zweibrücken 679 (+50) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 194 (+17), Hauenstein 174 (+14), Pirmasens-Land 155 (+2), Rodalben 228 (+10), Thaleischweiler-Wallhalben 307 (+16), Waldfischbach-Burgalben 157 (+4) und Zweibrücken-Land 290 (+14). Das Landesuntersuchungsamt gibt die Inzidenzwerte mit 1136 für den Kreis, 1167 für Pirmasens sowie 1402 für Zweibrücken an. Die landesweite Hospitalisierungsinzidenz ist leicht auf 6,02 gesunken.

2020 infizierten sich 2109 Menschen

Seit Beginn der Pandemie wurden insgesamt 16.398 Personen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Südwestpfalz positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet. Die hoch ansteckende und derzeit vorherrschende Omikron-Variante hat die Fallzahlen zuletzt nach oben schnellen lassen. In den vergangenen sieben Tagen infizierten sich 2038 Menschen mit dem Coronavirus. Zum Vergleich: Der erste Corona-Fall der Südwestpfalz war am 16. März 2020 gemeldet worden, bis zum Jahresende 2020 waren es insgesamt 2109. Bislang sind im Bereich des Gesundheitsamtes 191 Personen mit Corona-Infektion verstorben