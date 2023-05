Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Chinese Pole, Jonglage, Comedy und Tanz: Beim Euroclassic-Festival wird es am Samstag extravagant, überraschend und bunt. Die RHEINPFALZ hat vor der Show mit dem Cyr-Wheel-Artisten Ole Lehmkuhl über zeitgenössischen Zirkus, Disziplin und Freiheit. Am 23. Oktober tritt er mit dem Berliner Ensemble „Analog The Company“ in der Pirmasenser Festhalle auf.

Slapstick, Stunts, Akrobatik: Wer hat die Show entworfen?

Herzmuskel und entscheidender Motor ist Florian Zumkehr. Er hat schon vor Jahren angefangen, in einer Straßenshow