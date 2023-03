Tolle Stimmung und volles Haus mit den Old Friends und den Songs von Simon & Garfunkel in Vinningen

Beste Laune verbreiteten die Old Friends in der Alten Kirche Vinningen mit dem Programm des legendären Konzerts im New Yorker Central Park von 1981, in dem Simon & Garfunkel ihre größten Hits präsentierten. Songs wie „Hello Mrs. Robinson“ , „The Boxer“ , „Cecilia“, und „Feelin’ Groovy“ lockten so viele Zuhörer an, dass die Alte Kirche bis auf den letzten Platz besetzt und das Konzert bereits im Vorverkauf ausverkauft war.

Laurent Kremer und Daniel Bour aus Saargemünd (Lothringen) sind wirklich alte Freunde, die sich seit ihrer Schulzeit kennen und perfekt harmonieren. Die hervorragenden Gitarristen waren auch gesanglich ganz nah bei ihren Vorbildern. Kremer übernahm den Part von Art Garfunkel und Bour den von Paul Simon. Trotz der Ähnlichkeit mit dem legendären Duo, brachten die Old Friends bei den Bearbeitungen der bekannten Songs doch ihren eigenen Stil mit ein.

Charmanter französischer Akzent

Nicht nur die Musik, bei der oft mitgesungen und geklatscht wurde, auch die humorvollen Moderationen mit charmantem französischem Akzent heizten das Publikum an. Es wurde gelacht und interagiert und am Ende sogar getanzt.

Bour und Kremer schafften es aber nicht nur bei den schwungvolleren Songs, das Publikum mitzureißen. Gerade die ruhigen Titel schufen Höhepunkte mit Gänsehaut-Effekt: „Scarborough Fair“ , „Sound of Silence“ und „Bridge over Troubled Water“, von dem Paul Simon sagte, er habe es an einem einzigen Tag geschrieben und sich von dem Bach-Choral „O Haupt voll Blut und Wunden“ inspirieren lassen.

Die Zeit der Jugend

Als kleines Bonbon am Ende beschenkten die Musiker das begeisterte Publikum mit drei Chansons aus ihrer französischen Heimat, die sie mit gleicher Leidenschaft musizierten wie die Titel von Simon & Garfunkel, die viele Zuhörer in die unbeschwerte Zeit ihrer Jugend zurückversetzt hatten. Dafür bedankten sie sich mit stehendem Applaus.

Info

Beim nächsten Konzert am Sonntag, 16. April, 18 Uhr, singt der Kammerchor Zweibrücken Chormusik aus dem Baltikum. Reservierungen sind möglich per E-Mail an info@kulturzentrum-vinningen.de, Karten gibt es in Vinningen bei der VR-Bank und den Bäckereien Ernst und Donker.