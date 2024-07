Sichtlich stolz reckten am Freitag in der Turnhalle der Husterhöhschule fast 200 Kinder Urkunden in die Höhe, die mehr sind als nur ein symbolisches Zeichen einer Leistung.

Vielmehr hatten sich die jungen Vertreter der Grundschulen Husterhöhe, Sommerwald und Gersbach/Windsberg/Winzeln als konsequente Elterntaxi-Verweigerer bewiesen und damit nicht nur sich selbst, sondern der gesamten Schulgemeinschaft Gutes getan. Die drei Schulen haben den Sporteln-Spielen-Toben-Bewegungs-Pass, zungenbrecherisch „SpoSpiTo“ abgekürzt, eingeführt und sich damit einer bundesweiten Aktion für mehr Sicherheit auf dem Schulweg angeschlossen.

Trotz seit Jahren laufender Aufklärungsarbeit setzen viele Eltern immer noch die Gesundheit ihrer eigenen und anderer Kinder aufs Spiel, indem sie den Nachwuchs bis vors Schultor fahren und von dort auch wieder abholen. Im Zuge der Aktion hatten die teilnehmenden Kinder nun jeweils mindestens 20 Mal auf diese Fahrt verzichtet. Sie sind zu Fuß, mit dem Rad oder dem Bus zur Schule gekommen, und ließen sich das von ihren Eltern bestätigen. „Ihr seid damit Vorbilder, ich bin stolz auf euch“, sagte Oberbürgermeister Markus Zwick bei der Übergabe der Urkunden. Besonders freute es ihn, zu hören, dass einige der Teilnehmer auch nach dem offiziellen Ende der Aktion immer noch aufs Elterntaxi verzichten.