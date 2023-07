Kasten-Bumerang-Test, Pendellauf, Klimmzughang und Zwölf-Minuten-Lauf: Das müssen Polizei-Bewerber in Rheinland-Pfalz absolvieren. In Pirmasens konnten Interessierte den Sporttest unter Anleitung von Polizisten trainieren. Diese Aufgaben gestalten sich ohne Vorbereitung teilweise als gar nicht so einfach. Eine gewisse Grundfitness sollten Bewerber also definitiv mitbringen.

Wer zur Polizei in Rheinland-Pfalz möchte, muss neben der körperlichen Fitness auch sein Allgemeinwissen und seine Kommunikationsfähigkeit unter Beweis stellen. Das Auswahlverfahren findet in der Regel an zwei aufeinanderfolgenden Testtagen statt. Es beginnt mit einem psychologischen Test, der verschiedene Bausteine beinhaltet. Dabei werden beispielsweise die Deutschkenntnisse, die intellektuelle Leistungsfähigkeit und das Konzentrationsvermögen der Bewerber überprüft. Absolviert man diese Stufe erfolgreich, geht es weiter zum Sporttest, bei dem Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination überprüft werden. Das Auswahlverfahren endet dann mit einem Einzelinterview, in dem die Bewerber in einem etwa 45 Minuten dauernden Gespräch das Prüfungsgremium von ihrer Persönlichkeit überzeugen müssen.

