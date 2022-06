Die „Pirmasenser Rundschau“ feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums gab es am 24. Mai – dem Tag der Ersterscheinung – eine Feierstunde im Atrium des Rheinbergers. Bei diesem Fest für geladene Gäste war auch der Offene Kanal vor Ort. Wer sehen und hören möchte, was bei dieser Feierstunde gesagt wurde und welche Gäste vor Ort waren, kann sich den Beitrag des Offenen Kanals anschauen. Er wird erstmals am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr ausgestrahlt. Folgende Wiederholungen sind geplant: Freitag, 23 Uhr , Donnerstag, 9. Juni, um 18 und 21 Uhr sowie am Samstag, 11. Juni, um 10.40, 14.40, 18.40 und 22.40 Uhr. Zeitgleich wird der Beitrag auch im Live-Stream des Offenen Kanals gezeigt.