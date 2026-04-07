Der zur Hochschule Kaiserslautern gehörende Campus Pirmasens lädt für Freitag, 17. April, 14 bis 19 Uhr, zum Offenen Campus ein. Die Besucher dürfen auch selbst Hand anlegen.

Das laut den Organisatoren vielseitige Programm soll Interessierten helfen, sich über Studienmöglichkeiten und Karrierewege zu informieren. Neben Vorträgen, Workshops und Laborführungen bietet die Veranstaltung die Gelegenheit, aus nächster Nähe Einblicke in das Campusleben zu erhalten. Die Hochschule habe ein breitgefächertes Angebot vorbereitet, das über Forschung, Lehre und Berufsperspektiven informiere. Zentraler Anlaufpunkt ist das Atrium: Dort halten Infostände der Studiengänge, des Studierendensekretariats und des Student Life Cycle Referats Informationen bereit. Auch das Studierendenwerk und die Agentur für Arbeit sind vertreten. Kurzpräsentationen und offene Labore sollen einen vertieften Blick in die Studiengänge bieten.

So lädt der Studiengang Angewandte Chemie mit Mitmachaktionen wie der Analytik-Challenge, Flummi-Workshops und den Escape Labs dazu ein, Chemie spielerisch zu erleben. Der Studiengang Angewandte Pharmazie zeigt in einer Laborführung, wie Tabletten entstehen, und bietet Workshops zu Badebomben und Naturkosmetik an. Textile Technologien und forensische Anwendungen können im Studiengang Leather and Textile Engineering erkundet werden. Für die Workshops „Färben von Textilien“ und „Spurensicherung: Fasern unter dem Mikroskop“ sowie für die Kinder-Uni sind Voranmeldungen erforderlich.

Auch Standorte Zweibrücken und Kaiserslautern sind vertreten

Des Weiteren stellen sich erstmals die Hochschulstandorte Kaiserslautern und Zweibrücken mit Aktionen aus den Fachbereichen Betriebswirtschaft, Informatik und Mikrosystemtechnik sowie Angewandte Ingenieurwissenschaften vor. Ein Pubquiz, chinesische Kalligraphie und ein Comedy-Vortrag zum Thema „Die Zerstörung der Rechnergläubigkeit“ runden das Programm ab. Auch die jungen Gäste sollen bei speziellen Workshops und der Kinder-Uni auf ihre Kosten kommen. Für das leibliche Wohl sorgen die Mensa sowie der Fachschaftsrat mit einem Snackangebot. Weitere Infos und die HSKL Event-App gibt es unter www.hs-kl.de/oc.