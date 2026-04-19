Die Hochschule Pirmasens öffnete am Freitag die Tore für Besucher. Wissenschaftler und Studierende zeigten auf unterhaltsame Weise, was es am Standort alles gibt.

„Na, woraus sind sie gemacht, die Flummis, mit denen man spielen kann?“, fragt Gregor Grun die jüngsten Besucher im Labor in der Hochschule in Pirmasens. Er lässt die Flummis springen und zeigt so spielerisch, dass das Material, aus dem sie hergestellt wurden, unterschiedliche Eigenschaften haben kann. „Flummi ist nicht gleich Flummi“, sagt Grun. Weil der Flummi aus Gummi ist, ist folglich Gummi nicht gleich Gummi.

Grun ist Professor an der Hochschule in Pirmasens, beschäftigt sich intensiv mit Polymerchemie und Elastomeren. Elastomere sind elastisch verformbare Kunststoffe, die formfest sind. Aus diesen lassen sich Flummis herstellen.

Am Anfang steht der Gummibaum

Grun forscht zum Beispiel im Bereich 100 Prozent recycelbarer Getränkeverpackungen oder wie der Abrieb von Reifen reduziert werden kann. Wer am Freitagnachmittag den Weg ins Gebäude C, in den Labortrakt der Hochschule genommen hat, will von ihm erfahren, wie Flummis hergestellt werden. Am Anfang steht, nicht selten, eine grüne Pflanze. Der Gummibaum. Der müsse bei ihm trockenresistent sein, verrät der Professor schmunzelnd, dass er nicht immer ans Gießen denkt.

Ein Blatt vom Gummibaum wird abgezwackt, schon läuft die Milch aus dem Gummibaum aus. Klebrige, zähfließende Masse, die man als Latex kennt. Der Grundstoff, um zum Beispiel Latex-Handschuhe herzustellen. Wie wird nun aus der Milch ein Gummiball? Zunächst wird aus der Milch mittels chemischer Prozesse Kautschuk hergestellt. Grun zeigt auf ein Regal im Labor, in dem Kautschukstücke lagern. Die haben eine besondere Eigenschaft: „Die laufen uns immer so aus, daran kann man nichts machen“, erklärt er. Eine Eigenschaft, die auch auslaufender Käse hat.

Vorteil Kautschuk: Er lasse sich immer wieder in seine vorherige Form drücken. Weil er ein Elastomer ist. Würde er aus dem Kautschuk einen Ball formen, „würde der springen, aber er würde seine Form nicht behalten“, sagt Grun.

So bleibt der Flummi in Ballform

Wie also bleibt der Flummi in Ballform? Grun sucht wieder nach einem für die Nichtwissenschaftler nachvollziehbaren Bild. Wie Regenwürmer, erklärt er, streben die Kautschukmoleküle auseinander. Also lautet die Aufgabe, den Regenwürmern, respektive den Kautschuksträngen, Halsbänder anzulegen, um sie am Weglaufen zu hindern und gleichzeitig die Elastizität zu erhalten. Im Labor legt man den Kautschuksträngen mit Hilfe von Schwefel besagte Halsbänder an.

Neben der Chemie spielt dabei die Verfahrenstechnik eine große Rolle, erklärt Grun, wofür sich künftige Studenten interessieren sollten. Wie beim Kuchen backen, gilt es alle notwendigen Bestandteile gut zu vermischen. Im Labor gibt es dafür eine kleine unscheinbare Maschine, die eine enorme Leistung entwickelt. Bildlich, erklärt er, liegen nach diesem Verfahrensschritt die Halsbänder neben den Regenwürmern.

So werden die Flummis gepresst

Um die Halsbänder zu schließen, folgt der nächste Schritt: die Vulkanisation. Dazu braucht es Werkzeug. In die Metallplatten sind Löcher unterschiedlicher Größe eingelassen. In diese wird die Masse eingefüllt, dann mittels Werkzeuggegenstück geschlossen. Das wird erhitzt auf 180 Grad und mit enormen Druck gepresst. „Binnen zehn Minuten schließen sich die Halsbänder“, erklärt Grun. Was rauskommt? Flummis in unterschiedlicher Größe, die die Besucher mit nach Hause nehmen dürfen. Auf diese Weise, verdeutlicht Grun, werden im Grunde auch Autoreifen hergestellt.

Verschiedene Studiengänge stellen sich vor

Im Atrium, im Gebäude B, geht es gechillt zu, läuft entspannte Musik, riecht es nach Popcorn. „Das ist mein Name. Auf chinesisch“, zeigt eine Besucherin glücklich ein Blatt Papier. Die chinesischen Studierenden zeigen ihre Fertigkeiten in der Kaligraphie. In den umliegenden Hörsälen werden derweil im Wechsel Studiengänge vorgestellt.

Zum ersten Mal hat der Campus in Pirmasens freitags die Türen für interessierte Besucher und mögliche künftige Studierende geöffnet. Alle drei Standorte der Hochschule Kaiserslautern, zu der der Campus Pirmasens gehört, stellten sich erstmals an allen drei Standorten vor. Donnerstags in Kaiserslautern, freitags in Pirmasens, samstags in Zweibrücken.

Bei den gut besuchten Führungen wurde den Gästen von Studierenden der Campus gezeigt. Labore, Hörsäle aber auch die gute Lage der Hochschule wurde unterstrichen. Das Konzept kommt an: „Es ist schon den ganzen Tag richtig was los“, freut sich Professorin Louisa Medina, die gefärbte Taschen ans Atrium bringt. Dort verfolgen Besucherinnen, die zuvor die Taschen gefärbt haben, während des Trocknungsprozesses den Vortrag „Chemistry for fun“.