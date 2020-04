Am Donnerstag ging per Einschreiben ein offener Brief des FK Pirmasens an den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bunds (DFB), Fritz Keller, heraus. Der Regionalligist sprach sich hierin unter anderem eindeutig gegen eine Fortsetzung der Saison im Herbst aus. Die RHEINPFALZ veröffentlicht das Schreiben in Auszügen.

(...) Für den FK Pirmasens stellt die Beendigung der laufenden Saison zum regulären Zeitpunkt am 30. Juni 2020 die einzig logische und richtige Möglichkeit dar, den deutschen Amateurfußball künftig in geordneten Bahnen weiterlaufen zu lassen. Wir befinden uns da auf einer Wellenlänge mit der Mehrzahl der Vereine aus den Regionalligen Nordost und West, welche sich ebenfalls für die gleiche Lösung aussprechen. Ich denke auch, dass sich bei einer Befragung in der Regionalliga Südwest ein ähnliches Ergebnis ergeben würde. (...)

Eine Weiterführung der laufenden Saison, möglicherweise ab September, halten wir für völlig sinnfrei. Es bestehen Verträge mit Spielern, die zum 30. Juni auslaufen und bei denen eine Weiterbeschäftigung über diesen Zeitpunkt hinaus unter Umständen arbeitsrechtliche Probleme mit sich bringen könnte. Hinzu kommt, dass dann keine Verhandlungen mit Spielern oder potentiellen Neuzugängen geführt werden können, weil nicht klar ist, ab wann und in welcher Spielklasse man überhaupt wieder antreten kann.

Welle von InsolvenzenDie Verträge mit unseren Sponsoren gelten für diese Saison und enden mit Ablauf der Runde. Eigentlich wären jetzt Gespräche über ein weiteres Engagement bezüglich der nächsten Saison zu führen. Wir können unseren Geldgebern allerdings zum jetzigen Zeitpunkt schlecht vermitteln, dass wir sie jetzt schon wieder zur Kasse bitten müssen, wenn die Spielzeit überhaupt noch nicht beendet ist und nicht klar ist, wann sie überhaupt abgeschlossen werden kann. Außerdem leiden auch die Unternehmen selbst finanziell unter der Pandemie. In den kommenden Monaten können deswegen keinerlei Einnahmen generiert werden, fixe Kosten bestehen allerdings weiterhin. Das bedeutet im Endeffekt, dass eine Planungssicherheit gänzlich fehlt. Der angedachte Termin zur Fortführung der Runde Anfang September ist reine Spekulation. Ein solches Szenario würde unseren momentan wirtschaftlich gesunden Verein, wie sicherlich die Mehrzahl aller Klubs, finanziell in eine nicht mehr kontrollierbare Situation manövrieren und unserer Meinung nach eine Welle von unverschuldeten Insolvenzen auslösen.

Als Hauptargument für eine Weiterführung der Saison wird das Haftungsrisiko der Fußballverbände angeführt. Auch ein solches können wir nicht erkennen. Lässt man die jeweiligen Tabellenführer in die nächsthöheren Klassen auf- und keine Mannschaft absteigen, kann die nächste Saison mit mehr Vereinen pro Liga durchaus termingerecht durchgeführt werden. Klagen könnten höchstens die Tabellenzweiten oder -dritten, welche eventuell noch Aussicht auf die Meisterschaft hätten. Wir müssen allerdings in der Corona-Krise in allen Lebensbereichen erhebliche Einschränkungen unserer Grundrechte in Kauf nehmen. Deshalb können wir uns nicht vorstellen, dass aufgrund dieser „höheren Gewalt“ eine mögliche Klage Aussicht auf Erfolg hätte.