Während der Mieter einer Wohnung in der Maler-Bürkel-Straße zwischen dem 1. und 28. Februar nicht zu Hause war, betraten Unbekannte die Wohnung. Allerdings, so die Polizei, sei die Tür bereits beschädigt gewesen, da ein Glaselement fehle, sie sei auch nicht abgeschlossen gewesen. Der Mieter zeigte bei der Polizei an, dass der Backofen, ein Fernseher und ein Stuhl beschädigt worden seien. Außerdem seien das Festnetztelefon und zwei Kurzhanteln gestohlen worden. Die Polizei gibt den Schaden mit 500 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.