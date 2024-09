Mehr 200 Ateliers von Mitgliedern des Berufsverbands Bildender Künstler öffnen an den nächsten beiden Wochenenden (14./15. und 21./22. September) in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Regionen ihre Werkstätten.

Mehr 200 Ateliers von Mitgliedern des Berufsverbands Bildender Künstler öffnen an den nächsten beiden Wochenenden (14./15. und 21./22. September) in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Regionen ihre Werkstätten, sie sind dann auch da und erläutern, was sie tun. In der Südwestpfalz und der Saarpfalz diesmal fünf Künstler dabei. Der Maler Franz Martin aus Dahn (Hasenbergstraße 2) zeigt seine Triptychen am zweiten Wochenende. Artur Bozem, der sein Atelier im Dorfgemeinschaftshaus in Rosenkopf hat (Hauptstraße), zeigt Malerei, die aussieht wie Objekte, am ersten Wochenende. Die Malerin und Grafikerin Hedda Wilms aus Zweibrücken (Kaiserstraße 53) zeigt Arbeiten, die mit der Mikrobiologie von Pflanzen zu tun haben. Im benachbarten Saarland nimmt Ingrid Lebong an beiden Wochenenden mit informellen Malerei in der Antoniusstraße 3 in Homburg-Reiskirchen teil. Die letztjährige Ausstellungsidee des BBK Saar „Postcart“ hat sie so sehr fasziniert, dass sie als aktuelle Präsentation viele kleine Arbeiten in Mischtechnik erschaffen hat. Peter Köcher im Steigerweg 15 in Bexbach öffnet seine Produzentengalerie am zweiten Wochenende, das Besondere: Er stellt nicht allein aus, es sind noch Gastkünstler dabei – das gibt es sonst nirgendwo. Köcher stellte auch in der Pfalz schon aus: 2020 zeigte er in der Kreisgalerie Dahn gefaltete Papieren, die mit Alkydharzen so bearbeitet wurden, dass sie wie Metallbleche wirken. Ähnliches ist auch diesmal zu sehen. Die Ateliers sind von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Info: offene-ateliers-bbkrlp.de.