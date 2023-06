Als Arzt im Pirmasenser Krankenhaus, der nebenbei einen Feinkostladen betreibt, hätte Odysseas Miliadis eigentlich schon genug zu tun. Jetzt hat er noch eine weitere Aufgabe.

Seit neustem ist Odysseas Miliadis Vorsitzender des Pirmasenser Migrationsbeirats. Damit habe er schon lange geliebäugelt, erzählt der Facharzt für Allgemeinchirurgie im Städtischen Krankenhaus. Dort werde er immer wieder Kollegen von mit Migrationshintergrund angesprochen, ob er ihnen helfe könne. Man brauche aber mehr Informationen und müsse drin sein in der Materie, um effektiv etwas auszurichten, weiß er inzwischen aus Erfahrung.

Als sich der Beirat dann aus verschiedenen Gründen frühzeitig aufgelöst hatte, kam ein Angebot; beziehungsweise eine Anfrage von Oberbürgermeister Markus Zwick persönlich. Der sitzt mit ihm im Aufsichtsrat des Krankenhauses. In einer Kaffeepause sei er auf ihn zugekommen, um ihm vorzuschlagen, sich beim Migrationsbeirat zur Wahl zu stellen.

Odysseas Miliadis ist Arzt am Städtischen Krankenhaus, betreibt einen Feinkostladen in der Dankelsbachstraße und ist inzwischen Vorsitzender des Migrationsbeirat. Die RHEINPFALZ hat ihn gefragt, warum er sich das alles antut und was das Geheimnis seines Zeitmanagements sei. „Ich versuche einfach nur, Menschen zu helfen“, erklärt Miliadis. Das sei seine Hauptmotivation im Leben, nicht nur als Arzt, sondern überhaupt. Ja, eigentlich bräuchte er dafür zwei Mal 24 Stunden pro Tag und manchmal werde die Zeit knapp, erzählt er lächelnd. Aber durch seinen Beruf und durch die Verbindung mit anderen Menschen bekäme er so viel zurück. Genau das möchte er nicht missen. Glücklicherweise sehe das seine Familie genauso wie er.

Ab Mitte Juli: Sprechstunde für Migranten

Auch freut sich Miliadis, dass er eine so überwältigende Hilfe vom Ordnungsamt bekommt. „Sie nehmen mir die Bürokratie ab“, berichtet der Arzt. Für ihn sei das eine große Erleichterung, weil er sich so auf die Sitzungen und Entwicklung von Projekten konzentrieren könne. „Wir wollen kleine, aber sichere Schritte machen“, berichtet Miliadis darüber, was er vorhat. Nur so könne man eine sichere Basis schaffen. „Das erste und vielleicht Wichtigste, was wir als Migrationsbeirat künftig in Angriff nehmen wollen, ist eine Sprechstunde für ausländische Leute, die uns brauchen.“ In der Adam-Müller-Straße 69, dort wo das Ordnungsamt residiert, gebe es ab Mitte Juli eine Sprechstunde, donnerstags von 16 bis 18 Uhr. In dieser Zeit soll Migranten geholfen werden, Formulare auszufüllen oder Anträge zu stellen. Oder es werde ihnen einfach nur Informationen gegeben, wohin sie sich mit welchem Anliegen wenden sollen. „Die Leute brauchen ein offenes Ohr und den Namen von demjenigen, der helfen kann“, betont der Grieche, der selbst 2012 aus Kreta mit seiner Familie nach Pirmasens gekommen ist.

Ideen im Migrationsbeirat gebe es viele, sagt Miliadis. Im kommenden Jahr wolle das Gremium zum Beispiel eine städtische Olympiade organisieren. „Wir möchten, dass Leute über den Sport Freunde werden und den Frieden feiern“, sagt er. Das werde ein ziemlich großes Projekt, bei dem auch die Stadt und die Sportvereine involviert sein werden. Momentan sei die Veranstaltung aber noch definitiv im Status einer Idee. Außerdem habe Oberbürgermeister den Migrationsbeirat angesprochen und angeregt, dass er sich nicht nur in Pirmasens, sondern auch im größeren Migrationskreis engagiere. „In Mainz gibt es Kongresse, Tagungen und Konferenzen zu dem Thema“, weiß Miliadis und der OB möchte den Migrationsbeirat unterstützen, damit er sich dort beteiligt. Dies seien für das Erste die drei Punkte des Start-Programms. Aber das Wichtigste ist und bleibe für ihn, dass die Leute wissen: „Wir sind da.“