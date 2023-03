Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pirmasens wird essbar. Die Stadt beteiligt sich seit 2020 an der Aktion „Gelbes Band“, bei der jedermann besonders gekennzeichnete Obstbäume abernten darf. Ein Angebot, dass Ausflügler aus dem Umland anlockt.

Damit nicht jedes Jahr viele Kilogramm Obst auf Wiesen, in Gärten und an Feldrainen verrotten, beteiligt sich Pirmasens an der Aktion „Gelbes Band“. Die Stadt verfüge auf einer