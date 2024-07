„Es ist kurz vor zwölf“, schreibt der Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins in einem offenen Brief. Zahlreiche Mitglieder sind gestorben, Außenaktivitäten finden nicht mehr statt. So lasse sich der Verein nicht fortführen. Ein Grillfest soll nun neue Aktive bringen.

Etwa 80 Mitglieder zählt der Trulber Obst- und Gartenbauverein noch. In einem offenen Brief hat der Vorstand nun auf die dramatische Situation im Verein hingewiesen. Denn nicht nur seit Wochen oder Monaten, sondern eine weit längere Zeit habe es keine Außenaktivitäten mehr gegeben. Zudem seien in den letzten Jahren viele Mitglieder verstorben. Und: Die Coronazeit habe ihre Spuren hinterlassen. So seien derzeit Positionen im Vorstand und im Ausschuss unbesetzt.

Aus diesen Gründen sei ein Vereinsleben mit dem „Grumbeerebrode“ oder dem Brunnenfest schwierig. Auch könnte man Baumschnittkurse und Fachvorträge kaum noch anbieten. Es wäre ein herber Verlust für die Muttergemeinde Trulben, wenn der Verein aufgelöst werden müsse. Dies auch unter dem Gesichtspunkt, dass der Verein ein schön gelegenes und gepflegtes Vereinsgrundstück an der K4 linker Hand auf dem Weg nach Kröppen in den Dachslöchern hat und dieses auf- und abgeben müsste. Deshalb ruft der Vorstand zur aktiven Mitarbeit auf – im Vorstand und im Ausschuss, damit der Verein weiterhin existieren und „das Vereinsleben wieder aktiviert“ werden könne.

Damit dies gelingt, lädt die Vorstandschaft für Freitag, 26. Juli, 18 Uhr, zu einem Grillabend auf dem Vereinsgrundstück ein. Gäste können Vorstand und Ausschuss kennenlernen und sich zur Mitarbeit bereiterklären. Interessierte können auch den Vorsitzenden Andreas Uhl, Telefon 06335 8673, kontaktieren.