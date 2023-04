Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

SVN Zweibrücken, SC Busenberg, FK Petersberg und SV Obersimten: Das sind die letzten Kandidaten für den Kreispokalsieg 2022. Ein starkes Quartett: Alle vier Teams spielen in ihren Klassen um den Aufstieg in die nächsthöhere Liga. In 83 Saison-Pflichtspielen gingen die vier Mannschaften nur zehnmal als Verlierer vom Platz. Am Sonntag, 15 Uhr, treffen im Halbfinale Petersberg und Obersimten aufeinander.