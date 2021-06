Obersimten sagt sein Dorffest im Juli ab. Das hat Bürgermeister Thorsten Höh mitgeteilt. Vereinsvertreter und Gemeindespitze sehen demnach keine andere Möglichkeit. Es hätte „der lange ersehnte Neustart werden sollen“, so Höh. Doch nach der Absage 2020 wird das 30. Obersimter Dorffest auch dieses Jahr nicht stattfinden. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen schränkten die Menschen noch immer in beträchtlichem Maße ein. Deshalb hätten sich Vereine und Gemeindeführung zum Verzicht entschieden. „Es ist nicht absehbar, dass die Corona-Verordnung des Landes ein Dorffest im bekannten Format im Juli zulässt“, so Höh. 2022 werde es einen neuen Anlauf geben.