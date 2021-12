Der Advent ist eine Zeit der Besinnung aufs Wesentliche, in diesem Jahr vielleicht – wie im Vorjahr – noch mehr als je zuvor. Die RHEINPFALZ hat Sportler aus der Region nach ihren Wünschen gefragt. Heute: Timo Schultz, Tischtennis-Oberligaspieler des TTC Nünschweiler.

Der 28-Jährige ist ein Familienmensch, was er mit seinem Wunsch nach einem schönen Weihnachtsfest dick unterstreicht. „Ich hoffe auf drei gemütliche Tage mit meiner Schwester, meinen Eltern, der Oma und meinem Onkel“, sagt der von Rieschweiler nach Nünschweiler umgezogene Schultz. An Heiligabend soll das stressige Jahr an einem wärmenden Feuer mit gutem Essen und dem Auspacken der Geschenke ganz klassisch verlaufen. Besonders auf das Wiedersehen mit der 24-jährigen Schwester, die es beruflich in die Nähe von Bad Kreuznach verschlagen hat, freut sich der in Homburg arbeitende Elektro-Ingenieur besonders. Schnee gehört für den Tischtennisspieler, der 2004 vom TV Rieschweiler zum TTC Nünschweiler gestoßen ist, aber höchstens aus optischen Gründen zum Weihnachtsfest: „Ansonsten mag ich den nicht so besonders.“