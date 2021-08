Acht Turniertage, 110 Meldungen und Hilfe für Hochwasser-Opfer: Am Samstag beginnen die Erlenbrunn Open, das größte Tennisturnier in der Region Pirmasens.

23 Meldungen aus den Altersklassen U15 und U12 liegen dem TC Erlenbrunn für das vorgeschaltete Jugend-Tagesturnier vor. Am Samstag wird von 10 bis etwa 18 Uhr gespielt.

„Schon 1000 Euro geboten“

Am Montag fängt das einwöchige Erwachsenen-Turnier an, dessen Erlös aus Nenn- und Sponsorengeldern in den Hilfsfonds des Rotary Clubs Adenau-Nürburgring für Flut-Opfer im Ahrtal fließt. Außerdem versteigert der TCE einen von Alexander Zverev signierten Tennisschläger, den der Olympiasieger beim Gewinn des Turniers in Madrid gespielt hatte. „Es sind schon 1000 Euro geboten worden“, berichtet Turnierleiter Christopher Vogt. Der Erlös der Auktion geht an den SV Altenahr, dessen Tennisanlage zerstört wurde.

23 Spieler im Herren-Einzel

Die Favoriten im 23-köpfigen Herren-Einzelfeld sind Oberligaspieler Johannes Kuhn (Leistungsklasse 2) von Schwarz-Weiß Landau und Christopher Ambis (LK 7) vom Verbandsligateam des BASF TC Ludwigshafen. Fürs Herren-Doppel haben 17 Paare gemeldet, darunter Kuhn und der Weilerbacher Richard Denger (LK 9). Bei den Herren 30 ist Frank Walter (LK 7/Otterberger TC) auf Position eins gesetzt. Im Damen-Einzel registrierte der TCE nur sieben Nennungen. Der Zeitplan: Montag bis Donnerstag ab 16.30 Uhr, Freitag ab 14.30 Uhr, Samstag/Sonntag ab 10 Uhr.