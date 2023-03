Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur zu dritt trat der 1. TTC Pirmasens am Samstagabend in der Tischtennis-Oberliga bei der TSG Kaiserslautern II an und verlor mit 3:7. Bettina Schmidt fiel kurzfristig erkrankt aus, Ersatz war auf die Schnelle nicht möglich. Dennoch war mehr drin.

„Durch die unglücklichen Fünfsatzniederlagen von zuerst mir gegen Angela Koch und dann von Luisa Baumann gegen Evelyn Emmrich haben wir das Unentschieden verpasst“, analysierte die Pirmasenser