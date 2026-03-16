Nach der 30:35 (16:16)-Niederlage bei der TSG Mainz-Bretzenheim III steht der sportliche Abstieg der Handballerinnen des TV Hauenstein aus der Oberliga fest.

Die Verstärkungen im Winter haben nicht mehr entscheidend geholfen. Zu groß war die Bürde mit nur einem Sieg in der Hinrunde, zu kurz die Zeit, um mit den Neuen ein passendes Spielsystem zu entwickeln. Wieder warf Annalena Seibel 14 Tore, wieder begannen die Hauensteinerinnen gut, wieder führten sie, diesmal gar mit 9:3 (10.), wieder reichte das nicht.

„Die TSG nahm da eine Auszeit. Danach haben wir den Kopf verloren, wollten das Spiel zu schnell entscheiden. Dadurch haben wir zu früh geworfen und auch sonst schlechte Entscheidungen getroffen“, erklärte TVH-Coach Kevin Hauck, warum es 14 Minuten später 13:13 stand. Nach der Pause legte der TVH wieder vor, führte 20:17 (36.), ehe eine siebenminütige Torflaute das Spiel kippen ließ. Nach dem 23: 25 (48.) baute die TSG den Vorsprung gar auf sieben Treffer aus. „Wir hatten zu viele Fehlwürfe und auch Pech mit Pfostentreffern. Zudem ließ die Kraft nach, nachdem Jade Walburg und Annalena Seibel, die uns mit ihren Gegenstößen lange im Spiel gehalten hat, zunächst viel Tempo ins Spiel gebracht hatten. Am Ende fehlten die Körner, um in der Abwehr den entscheidenden Schritt schneller zu sein“, stellte Hauck fest. Er lobte Schiedsrichter Michael Weyrich, der mit zwei Zeitstrafen auskam: „Nach den Vorkommnissen der Vorwoche muss auch das mal gesagt werden.“