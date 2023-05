Wer zur Hauptpost in der Fußgängerzone will, kann die nächsten Tage nicht mehr bequem bis vor die Tür fahren. Das oberste Parkdeck des Parkhauses am früheren Moster-Kaufhaus wird am Mittwoch, 19 Uhr, geschlossen, wie Hildegard Piezonka, Mitinhaberin des Gebäudekomplexes, mitteilte. Straßenarbeiten in der Kümmelgasse nennt Piezonka als Grund für die Schließung, die voraussichtlich bis nach Pfingsten andauern wird. Die anderen zwei Parkebenen bleiben geöffnet. Kunden von Post und Spielothek können weiter im untersten Parkdeck ihr Auto abstellen.