Seit 2013 arbeitet Daniela Kroiß in der Pirmasenser Luther-Kita. Schon früh übernahm sie Führungsaufgaben als Vertretung für die erkrankte Leiterin. Heute führt sie ein Team von rund 20 Mitarbeitern. Zusammen betreuen sie 115 Kinder aus nahezu 20 Nationen.

„Es ist anders seit Corona“, beschreibt die Sozialpädagogin ihre Arbeit in den vergangenen Monaten. Auch wenn seit Juni wieder ein eingeschränkter Regelbetrieb möglich ist, habe sich der Kita-Alltag verändert. „Aber bei weitem nicht alles zum Schlechteren“, betont Kroiß. Abläufe, die sie in der Pandemiezeit notgedrungen eingeführt hätten, hätten sich als sehr praktikabel erwiesen. Und auch das oft gescholtene, verwinkelte Gebäude habe sich als Glücksfall erwiesen. „Wir haben drei Eingänge, drei getrennte Außengelände, wir konnten unsere Gruppen ohne Probleme voneinander trennen“, unterstreicht die junge Frau auch hier die positiven Aspekte.

Auch während der Einschränkungen habe man jeden Tag an die Kinder und deren Familien gedacht, sagt sie. Gerade an diejenigen, die nicht für die Notbetreuung zu Beginn der Pandemie in Frage kamen. „Wir legen in der Kita unser Hauptaugenmerk auf die Sprache“, erklärt sie. Bei fast zwanzig Nationalitäten und vielen unterschiedlichen Sprachen sei das wichtig. Für die Vorschulkinder seien in den vergangenen Wochen wichtige Lerneinheiten weggefallen, was insbesondere diejenigen Kinder treffe, deren Muttersprache nicht Deutsch sei, sagt sie. Das wiege schwer in ihren Gedanken, erzählt Kroiß.

„Die Kinder saugen alle Angebote so wissbegierig auf“

Die Arbeit in der Luther-Kita, die seit 2015 als Einrichtung im sozialen Brennpunkt anerkannt ist, ist für die Sozialpädagogin noch immer eine tägliche Herausforderung. „Es mag anstrengend sein, aber ich möchte es nicht missen“, sagt sie. „Die Kinder saugen alle Angebote so wissbegierig auf“, das sei der Lohn ihrer Arbeit. Zudem, das betont sie ausdrücklich, stünde ihr ein eingespieltes, organisatorisch gut aufgestelltes Team zur Seite. „Jeder von uns hat seinen Schwerpunkt, ist Experte auf dem jeweiligen Gebiet“, sagt sie.

Für ihre Kita haben Kroiß und ihre Kollegen noch viele Ideen. Eine davon hofft sie bald umsetzen zu können. „Schön wäre, wenn wir den Kindern täglich ein gemeinsames Frühstück in Form eines kleinen Büffets anbieten könnten“, erzählt sie. Die Ernährung sei immer wieder Thema. „So könnten wir die ungesunden Snacks vermeiden, die immer noch viele Kinder dabei haben“, so der Gedanke. „Das zu finanzieren ist allerdings nicht ganz einfach“, versucht sie, auch dafür eine Lösung zu finden.

Thema ihrer Bachelor-Arbeit war die Mehrsprachigkeit bei Kindern

Kurz vor ihrem Start in der Luther-Kita hat Daniela Kroiß zusätzlich zu ihrer Ausbildung als Erzieherin den berufsbegleitenden Studiengang „Pädagogik der frühen Kindheit“ begonnen. Eigentlich war es ihr Ziel, nach dem Abschluss eine Leitungsstelle zu übernehmen. „Dass ich die schon gleich zu Beginn des Studiums inne hatte, war perfekt“, sagt die 33-Jährige. Ihr Studium abgeschlossen hat sie dennoch. Das Thema ihrer Bachelor-Arbeit war die Mehrsprachigkeit bei Kindern. „Genau das, was wir bei unseren Kindern sehr gut beobachten können“, sagt sie. Das Studium habe ihr viele Impulse für ihre tägliche Arbeit liefern können. „Aber genauso war es umgekehrt: Die Kinder haben es ebenfalls bereichert“, betont sie. Weil alles so gut geklappt hat und sie weiterhin Lust auf das Lernen hat, schließt die ehrgeizige junge Frau aktuell noch einen Master-Studiengang an.

„Unser privates Paradies“

Sie werde oft gefragt, wie sie alles unter einen Hut kriege, erzählt sie. „Das ist leicht zu erklären“, meint Kroiß und beginnt zu schwärmen. Ihr Mann sei ihr großer Rückhalt, gebe ihr Unterstützung und sei ihr wichtigster Ratgeber. Gleichzeitig habe er ihr gemeinsames Zuhause für sie zu einer Oase gemacht. Zur Erklärung hat Kroiß einige Fotos mitgebracht. „Unser privates Paradies“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Mann bewohnt sie ein Haus in Obernheim, im Nachbarhaus lebt ihre Schwiegermutter. 4000 Quadratmeter Grundstück, zwei Kater, Kaninchen und seit kurzem auch Schafe leisten ihnen Gesellschaft: „Hier kann ich zur Ruhe kommen und Kraft tanken für meinen Beruf.“ Der Termin mit der RHEINPFALZ sei für sie eine gute Gelegenheit, ihrem Mann zu danken, der ihr genau das ermögliche. „Er hat uns diesen Wohlfühlort geschaffen mit überdachtem Schwimmbad, Garten und den Tieren“, schwärmt sie. In Urlaub fahren müsse sie gar nicht, ihr Zuhause sei Erholung genug. „Wir verbringen viel Zeit draußen in der Natur, starten mit den Rädern zu Touren in der Umgebung und genießen unseren großen Garten“, beschreibt sie ihre Ferien.